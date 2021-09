La Tamburina è un gioiellino seriale da recuperare

29 Settembre 2021 – 18:01

https://www.youtube.com/watch?v=e8Qp2t9QR5k

In un’epoca storica in cui la produzione seriale è ai suoi massimi e in cui vengono lanciate decine di titoli ogni settimana, è più che umano non riuscire a seguire tutte le novità meritevoli di attenzioni. Anzi, lo spettatore forse vive sempre di più l’ansia di non riuscire a stare al passo con tutte le serie del momento. Ben vengano ogni tanto, dunque, dei recuperi che riaccendono la luce su titoli che, nella foga della novità del giorno ci siamo persi. Lo fa per esempio LaF, il canale Feltrinelli di Sky che dal 28 settembre ripropone La Tamburina, miniserie di spionaggio prodotta dall’americana Amc e da noi arrivata qualche anno fa, fin troppo in sordina, su Amazon Prime Video per poi passare, altrettanto silenziosamente, nel catalogo di StarzPlay dov’è tuttora. Il debutto su LaF ci permette però di tornare a parlare di questo piccolo gioiello seriale che merita di essere visto il più possibile.

Intitolata in originale Little Drummer Girl, questa miniserie è tratta dall’omonimo romanzo del maestro delle spy story John le Carré (e già nel 1964 ne era stato tratto un film con Diane Keaton) e ha molto in comune, pur nelle sue peculiarità, con un altro prodotto televisivo degli ultimi anni sempre ricavato dallo stesso autore, The Night Manager, con cui condivide le ambientazioni internazionali, gli intrighi della trama e un cast di tutto prestigio. Diretta dall’acclamato regista sudcoreano Park Chan-wook (Old Boy, Lady Vendetta), La Tamburina è ambientata sul finire degli anni Settanta, quando una serie di piccoli attentati portati avanti da un gruppo antisionista preoccupa i servizi segreti israeliani, che decidono di reclutare una giovane attrice e attivista per infiltrarla nei ranghi dell’organizzazione e cercare di rovesciarla dall’interno. Oltre a una regia di straordinaria precisione e inventiva (da non perdere il gioco di ombre cinesi sul Partenone nel primo episodio), la serie gode di una troupe attoriale di incredibile talento.

Michael Shannon, visto di recente in Knives Out e Nine Perfect Stranger, è perfetto nello sfoggiare accento e baffoni tipici degli anni Settanta nel ruolo di Martin Kurtz, la spia che altri non è che la mente machiavellica dietro a questo piano antiterroristico. Florence Plugh (all’apice della sua carriera dopo essere stata co-protagonista di Black Widow) interpreta invece Charlie Ross, l’aspirante attrice con vedute di estrema sinistra che viene arruolata proprio per la sua “rabbia così focalizzata“: il suo indossare maschere continuamente diverse senza soluzione di continuità la rende un personaggio ambiguo e affascinante, pieno di stratificazioni. Ma soprattutto è Alexander Skarsgård, ancora prima del suo exploit in Big Little Lies, a colpire nei panni di Gabi, un uomo taciturno e misterioso, magnetico e minaccioso al contempo, capace di attrarre ogni sguardo eppure allo stesso tempo di sfuggire a ogni tipo di interpretazione univoca.

Porre l’accento sugli attori, in una miniserie come questa, non è affatto casuale, visto che la trama stessa è una specie di continua rappresentazione teatrale: in fondo parla di individui che guidano le azioni altrui come fossero registi e persone che si fanno tutt’uno coi propri personaggi, costantemente confondendo interlocutori e spettatori su cosa sia reale o meno. Quando Charlie racconta della sua adolescenza problematica finge più o meno di quando deve simulare di essere parte di un’organizzazione terroristica che vuole invece sabotare? E Gabi è attratto veramente dalla ragazza che ha attirato nella sua tela oppure è solo un freddo calcolatore senz’anima? Sono domande che vengono continuamente alimentate da una trama sinuosa e quasi disturbante per il suo non essere mai compiutamente univoca. Da parte sua Chan-wook si fa chiaramente narratore inaffidabile, ripetendo scene uguali ma con leggere modifiche, ribaltando dialoghi e aspettative e così via.

La Tamburina è un raro esempio di prestige television che non vuole necessariamente lasciare qualcosa ai suoi spettatori: non è come si dice spesso “necessaria”, non ci sono grandi messaggi o valori (la stessa lotta israelo-palestinese è qui una specie di pretesto narrativo, in cui i confini fra oppressori e oppressi si sfumano in un confronto che diventa più umano che politico). Eppure è un grande esempio di televisione contemporanea, in cui la forza cinematografica di sceneggiature, location e cast si piega a un racconto potente e ammaliante, che riflette sul potere stesso del raccontare una storia, della finzione morale prima ancora che scenica. Anche se personaggi e contesto fanno di tutto per apparire respingenti o inafferrabili, lo spettatore è totalmente avvinto al loro destino, come in una trappola senza scampo, come in un piano meravigliosamente orchestrato.



The post La Tamburina è un gioiellino seriale da recuperare appeared first on Wired.

Fonte: Wired