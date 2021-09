Ingenuity supera il test di rotazione a 2800 rpm

29 September 2021 – 18:53

Il test di rotazione delle eliche a 2.800 rpm è stato completato con successo, ma il 14esimo volo di Ingenuity è stato posticipato a metà ottobre.

