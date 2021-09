Il nuovo smartwatch Withings che sembra un Rolex

29 Settembre 2021 – 18:00

Foto: WithingsCon un design che ricorda alcuni modelli subacquei dell’alta orologeria e in particolare l’iconico Rolex Submariner, ScanWatch Horizon è il nuovo smartwatch ibrido svelato da Withings dotato di una cassa da 43mm realizzata in acciaio 316L e un quadrante che combina un display circolare utile per visualizzare notifiche, misurazioni, calendario o i messaggi ricevuti e una meccanica tradizionale con indici e lancette rivestite in Luminova: ovviamente, non manca la lunetta in acciaio inossidabile lucidato a specchio e la corona digitale che consente di navigare tra le diverse funzioni.

Ideale per chi ama indossare al polso un dispositivo tecnologico senza rinunciare allo stile, questo orologio dispone di sensori in grado di monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue, misurare la frequenza cardiaca e tracciare la qualità del sonno, oltre alle attività che svolgiamo quotidianamente: medici esperti hanno collaborato durante la fase di sviluppo del dispositivo e tre studi clinici confermerebbero le funzionalità legate al fitness e salute.

Foto: WithingsÈ resistente all’acqua fino a 100 metri di profondità e secondo la scheda tecnica diffusa dal produttore, la batteria ricaricabile offre autonomia per 30 giorni. Infine, grazie alle connettività bluetooth si può collegare all’app ufficiale Withings Health Mate – sui prodotti iOS e Android – per archiviare di tutti i dati raccolti.

Disponibile con il quadrante di colore blu o verde, ScanWatch Horizon è in vendita a 499,95 euro ed è prevista la consegna in italia.

