Echo Show 15 e Astro: riconoscimento Visual ID

29 September 2021 – 13:15

Il nuovo Echo Show 15 e il robot Astro sfruttano la funzionalità Visual ID per il riconoscimento facciale delle persone che si trovano nell’abitazione.

The post Echo Show 15 e Astro: riconoscimento Visual ID appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico