Alexa riconosce suoni custom e funziona offline

29 Settembre 2021 – 13:45

Amazon ha svelato alcune novità per Alexa, tra cui il riconoscimento di determinati suoni e l’elaborazione dei comandi vocali sul dispositivo Echo.

