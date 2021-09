16GB di memoria RAM Kingston Fury Beast 3600MHz al minimo storico

29 September 2021 – 19:31

Al minimo storico uno dei kit di memoria RAM DDR4 migliori dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo: Kingston Fury Beast 16GB 3600Mhz.

Fonte: Punto Informatico