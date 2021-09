Recensione Ray-Ban Stories, poco smart per non tradire lo stile

28 Settembre 2021 – 18:00

I Ray-Ban Stories sono stati definiti come i primi occhiali smart di Facebook, ma indossandoli giorno dopo giorno ci si rende conto che sono soprattutto Ray-Ban e secondariamente un po’ intelligenti. C’è una frase di Jacques Lacan, che a sua volta cita Georges-Louis Leclerc de Buffon, che appare calzante: “Lo stile è l’uomo a cui ci si rivolge“. E questi occhiali sono così. Il loro senso è strettamente legato alla sensibilità e al gusto di chi li guarda o indossa.

Il nerd, il geek o l’appassionato di tecnologia probabilmente li snobberanno perché non sono abbastanza smart, non hanno nulla dei Google Glass e neanche degli HoloLens o Snap Spectacles. Nessuna realtà aumentata o 3D. Persino gli ultimi Xiaomi Smart Glasses – per ora solo presentati – promettono di più. I Ray-Ban Stories sono Ray-Ban aumentati, un primo passo verso il futuro che ci attende senza mettere in discussione stile e praticità.

In sintesi non scattano come uno smartphone, non suonano come gli auricolari wireless di pregio, l’editing sui contenuti è meno potente rispetto a quello di Instagram… E allora qual è il loro senso? Ve lo spieghiamo in questa anteprima.

La forma

Sulla confezione del modello che abbiamo ricevuto in prova c’è scritto Waifarer e sotto in piccolo Ray-Ban Stories giusto per ribadire il concetto. Evidente che se non ti si accende nulla nella memoria personale, il campo da gioco si restringe. Personalmente ogni volta che li vedo mi vengono in mente i Blue’s Brothers e il profilo ammiccante di Tom Cruise in Risky Business.

È sufficiente inforcare gli Stories per ritrovare l’iconica lente verde G-15 che in pochi minuti – sempre che ne abbiate mai avuto un paio – vi teletrasporterà nell’adolescenza o in un periodo lontano. Potere degli oggetti.

Ray-Ban Stories “Waifarer” in alto, Ray-Ban Wayfarer tradizionali in bassoI Ray-Ban Stories differiscono da quelli tradizionali per il peso (cinque grammi in più), per le stanghette leggermente più voluminose e per l’impiego di lenti in materiale plastico invece che cristallo. A voler essere pignoli al tatto si sentono i profili dell’incapsulamento delle stanghette, dove è integrato tutto l’hardware, e il materiale (a base di nylon e proponiato di plastica) risulta meno sexy rispetto al classico acetato.

Pregevole invece la fattura delle solide cerniere e del tasto a slitta che consente l’accensione, lo spegnimento e il pairing con lo smartphone. Un piccolissimo led posizionato accanto alla cerniera interna destra segnala – senza essere fastidioso – eventuali notifiche o status operativi. Peccato solo che gli occhiali non siano resistenti in alcun modo all’acqua o pioggia.

La sostanza, tra foto e video

I Ray-Ban Stories oltre a essere degli occhiali capaci di avvolgervi in sintomatico mistero – come cantava Battiato – consentono di scattare foto, fare riprese video, ascoltare la musica, rispondere alle telefonate e condividere le proprie catture sui social. Non lo fanno così bene rispetto agli smartphone abbinati ad auricolari wireless, ma sono molto più pratici e discreti.

Scatto realizzato con Ray-Ban Stories #nofilterLe fotografie, come abbiamo sottolineato al lancio, hanno una risoluzione 2592 x1944 pixel e sono il frutto del lavoro congiunto di due fotocamere da 5 Megapixel posizionate nella zona frontale del telaio, in prossimità delle lenti. I video invece raggiungono una risoluzione di 1184 x 1184 pixel a 30 fotogrammi al secondo. Questi numeri voglio dire poco o quasi niente perché quel che conta è che la qualità di solito appare adeguata per la condivisione sui social.

Una foto (jpeg) pesa circa 1,2 MB mentre un video (mpeg4) da 30 secondi arriva a circa 45 MB. Finché si guardano su smartphone o comunque schermi piccoli la resa è buona, ma sul monitor del proprio computer emergono tutti i limiti. Cromia, contrasto e luminosità non sono male ma sui dettagli l’effetto è sgranato; molto buona la stabilità durante le riprese.

Scatto realizzato con Ray-Ban Stories #nofilterCerto non c’è paragone con un qualsiasi smartphone, ma questo è un giocattolo divertente non lo strumento a cui affidare tutta la nostra memoria storica.

Gli Stories montano un processore Qualcomm Snapdragon, analogo a quello degli smartphone Android, e hanno una capienza di circa 8 GB che consente l’archiviazione di circa 500 foto e una trentina di video da massimo 30 secondi. Dopodiché è bene considerare che l’applicazione abbinata, Facebook View, si occupa di gestire il trasferimento dei file e quindi alleggerire la memoria degli occhiali.

La procedura prevede sempre l’avvio della app: non si può caricare in tempo reale foto o video sui social network o altri servizi direttamente dagli occhiali. Facebook assicura di non sfruttare alcun dato a scopo pubblicitario.

Scatto realizzato con Ray-Ban Stories #nofilterBrillante poi la scelta di integrare sia il supporto bluetooth 5 che wi-fi 5. In pratica il primo serve per l’abbinamento e la gestione della musica, delle chiamate e altre funzioni, mentre il secondo è chiave per le buone prestazioni di trasferimento dati tra occhiali e smartphone.

Ti suonano le stanghette

La componente audio è composta da due altoparlanti e tre microfoni. I primi, integrati nei terminali delle stanghette, ricordano il sistema usato dagli occhiali Bose Frames del 2019. Rispetto ad allora la tecnologia deve aver compiuto qualche passo in avanti perché il suono risulta più pulito e dettagliato. Mancano (oggi come allora) i bassi, ma la riproduzione risulta sempre piacevole e deve esserci anche una predilezione per le frequenze della voce poiché nelle chiamate la qualità è notevole.

Sulla stanghetta si può notare l’altoparlante (l’altro è sotto)Con una traccia come Taylor di Jack Johnson la chitarra ha un buon timbro, i piatti della batteria risultano un po’ troppo squillanti e la grancassa è quasi assente. Con Big God di Florence + the Machine voce e pianoforte sono credibili, ma nuovamente la batteria appare debole. Insomma dovranno lavorarci, così come sulla componente software dei microfoni integrati che nelle conversazioni telefoniche tendono a far sentire al nostro interlocutore un effetto vivavoce.

La regolazione del volume avviene sfiorando la stanghetta destra in avanti o indietro, mentre la gestione tracce con uno o più tocchi. Lo stesso vale per le telefonate. A volte il touch non risponde benissimo, ma è pur vero che il firmware è acerbo.

In sintesi i Ray-Ban Stories non raggiungono la qualità complessiva di un buon paio di auricolari wireless, come per esempio Jabra Elite 85t oppure gli ottimi Sony WF-1000XM4, ma sono piacevoli per un ascolto distratto durante una passeggiata oppure sui mezzi. In ambienti silenziosi il vicino potrebbe sentire qualche suono perché gli altoparlanti sono esposti. Attenzione quindi anche alle conversazioni telefoniche in pubblico.

Una buona autonomia

Capitolo batteria. La carica completa dovrebbe consentire circa 6 ore di operatività, che Ray-Ban ha stimato come un’ora di riproduzione audio, 30 minuti di chiamate, 10 scatti e 10 riprese video fatte e trasferite sullo smartphone. In linea di massima appare veritiero, ma attenzione a non abusare dello streaming audio. Durante una lunga passeggiata con 60 minuti di riproduzione musicale e una chiamata da tre minuti siamo scesi al 66% dell’autonomia.

Insomma, gli occhiali sono fatti per tante brevi attività più che lunghissime sessioni. La ricarica completa avviene in circa 70 minuti, semplicemente mettendoli nella custodia.

Quest’ultima (in ecopelle) è abbastanza ingombrante e ricorda una baguette, almeno nella sezione. Sfrutta una porta usb-c posteriore per ricaricarsi, e a sua volta consente di ricaricare gli occhiali per circa tre volte. Basta aprirla e appoggiare gli Stories chiusi in modo che la cerniera destra (magnetica) entri in contatto con un piccolo supporto. Facile e immediato.

“Hey Facebook take a photo”

Gli occhiali rispondono ai comandi vocali “Hey Facebook take a photo” e “Hey Facebook take a video“, ma in futuro saranno localizzati in italiano. L’interfaccia funziona bene anche se in alternativa si potrebbe usare il tasto posizionato sulla parte alta della stanghetta destra: un click per avviare o fermare le riprese; un click prolungato per scattare.

Da sottolineare che quando le fotocamere sono attive si accende un led bianco esterno per segnalare alle persone intorno l’operatività. Mediamente nel nostro test nessuno ci ha mai fatto caso: nessuno ha espresso curiosità o contrarietà, ma probabilmente dipende dai contesti. E poi è evidente che nelle ore diurne il led è meno appariscente rispetto a quelle serali.

Un dettaglio però fa comprendere come il senso di questo prodotto stia molto in chi osserva. Parlandone con i geek o i nerd emerge la perplessità di ciò che tecnologicamente manca; con tutti gli altri espressioni di stupore e la classica domanda: “Sono Ray-Ban?“.

L’app Facebook ViewFacebook View per Android e iOs

I Ray-Ban Stories senza l’app Facebook View si comporterebbero come un paio di occhiali da sole per ascoltare la musica; nulla di più. Invece l’applicazione (Android e iOS) consente di gestire il trasferimento delle foto e dei video ma anche un minimo di editing e condivisione su ogni tipo di applicazione. Prima di tutto si può stabilire se avere un salvataggio automatico sullo smartphone oppure no, ma attenzione bisognerà sempre almeno avviare l’app per i trasferimenti.

Vi sono altri tipi di personalizzazioni ma è l’editing la parte più golosa. Non si arriva ai livelli di Instagram ma si possono comunque regolare luminosità, nitidezza, saturazione e calore, applicare “miglioramenti” e ritagliare le foto. Senza contare la possibilità di applicare tre effetti diversi (agita, motivo e metti a fuoco) e aggiungere del testo. Piccoli dettagli gradevoli che lasciano intuire il potenziale di sviluppo futuro.

Editing con Facebook ViewCiò che conta è che il risultato è di un’accettabile qualità. Probabilmente c’è un’implicazione psicologica in queste valutazioni: la facilità con cui si riesce a ottenere un buon risultato. È qualcosa che ormai è dato per scontato con gli smartphone degli ultimi anni, ma gli occhiali non solo risultano più comodi ma non distolgono dalla realtà. Di fronte a un orizzonte che volge al tramonto basta dire “Facebook take a photo“; più discreto di uno smartphone insomma. Poi più tardi mentre si sorseggia un aperitivo magari si può decidere di trasferire lo scatto, editarlo e pubblicarlo su Facebook o Instagram o dove si desidera. Slow social.

In conclusione

I Ray-Ban Stories sono un giocattolo divertente. Certamente possono alimentare il dibattito sulla privacy, perché riprese e scatti non sono mai stati così agevoli. Inoltre c’è la questione della gestione dei dati, anche se Facebook assicura garanzie. La verità è che al netto dei dibattiti sui massimi sistemi questi occhiali sono moderatamente smart e per coloro vogliono sperimentare qualcosa di nuovo.

Foto e video di alcuni momenti si catturano facilmente, così come la riproduzione audio e la possibilità di rispondere al telefono appaiono quasi naturali. Se poi il tutto si nasconde sotto la veste di un design iconico e attraente, ancora meglio. Per altro oltre ai Waifarer si può scegliere come montatura Meteor o Round: si parla complessivamente di 20 combinazioni diverse fra lenti (polarizzate, fotocromatiche, etc.), colori e dimensioni. Prevista anche l’opzione con lenti graduate.

Non sostituiranno il vostro smartphone, cuffie o altri gadget; magari in futuro ma oggi rimangono un primo tentativo di dotare un paio di occhiali di tecnologie del nostro quotidiano.

Il prezzo di 329 euro è medio-alto ma corretto; nel mondo degli occhiali di marca si può spendere meno o anche di più ma solo in relazione al tipo di lente montata. In questo caso c’è un apporto tecnologico non indifferente. I concorrenti Bose Frames, che però vantano solo la componente audio, costano 280 euro.

Voto: 7,5

Wired: solo 5 grammi in più rispetto al modello normale, design inalterato rispetto ai tradizionali e facilità d’uso

Tired: qualità foto/video adeguata solo per i social, mancanza di bassi nell’audio e nessuna resistenza all’acqua

The post Recensione Ray-Ban Stories, poco smart per non tradire lo stile appeared first on Wired.

Fonte: Wired