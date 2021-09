Questo è il tiktok con più commenti di tutti i tempi

28 Settembre 2021 – 17:25

Il video non è niente di speciale e mostra semplicemente alcune sequenze del gioco Minecraft insieme alla richiesta di commentare la clip. Il risultato ottenuto però è impressionante: pubblicato dall’utente @meqs, il contenuto non è solamente il più commentato di TikTok ma ha anche raggiunto questo risultato in appena 3 giorni.Continua a leggere



Il

Continua a leggere Il video non è niente di speciale e mostra semplicemente alcune sequenze del gioco Minecraft insieme alla richiesta di commentare la clip. Il risultato ottenuto però è impressionante: pubblicato dall’utente @meqs, il contenuto non è solamente il più commentato di TikTok ma ha anche raggiunto questo risultato in appena 3 giorni.

Fonte: Fanpage Tech