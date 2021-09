Le regole per il green pass sul posto di lavoro dal 15 ottobre

28 Settembre 2021 – 18:00

Dal prossimo 15 ottobre, l’obbligo del green pass verrà esteso a tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato. Sarà necessario per impiegare badanti o colf presso le abitazioni, ma la verifica non sarà obbligatoria per i liberi professionisti che offrono servizi presso i domicili, come idraulici ed elettricisti, i quali però dovranno mostrarlo se accedono a un luogo di lavoro pubblico o privato. Questi sono alcuni degli aggiornamenti forniti dal governo per chiarire come funzioneranno le nuove misure di sicurezza. Vediamo le altre nel dettaglio.

I liberi professionisti devono avere il green pass?

Per accedere a luoghi di lavoro pubblici o privati, per svolgere la propria attività, i liberi professionisti dovranno mostrare la certificazione ai datori di lavoro o ai soggetti indicati per effettuare i controlli. Mentre nel caso di prestazioni svolte presso abitazioni private, i clienti non dovranno verificare il green pass perché “non sono datori di lavoro, ma stanno acquistando dei servizi”. In ogni caso però, specificano le indicazioni del governo, “è loro facoltà chiedere l’esibizione” del certificato. L’esenzione tuttavia non riguarda le prestazioni di badanti o colf, a tutti gli effetti impiegati di un privato che, in quanto loro “datore di lavoro è tenuto a verificare che il dipendente abbia il green pass”.

Il green pass sarà richiesto per lavorare da remoto?

No, i lavoratori impiegati in smart working in maniera continuativa non sono tenuti ad avere il green pass per svolgere le loro attività. Tuttavia, chiarisce Palazzo Chigi, lo smart working “non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass”.

Si dovrà avere il green pass per salire su un taxi?

Una delle questioni più ricercate riguarda l’obbligo della certificazione per usare i servizi di trasporto automobilistico privato. In questo caso i clienti non saranno obbligati ad avere il green pass per usufruire del servizio.

Con l’obbligo del green pass decadono le misure di distanziamento sul luogo di lavoro?

No, le linee guida per la sicurezza dei protocolli vigenti restano in vigore e dunque resterà l’obbligo del metro di distanza tra colleghi nei luoghi di lavoro.

I privati avranno piattaforme di controllo specifiche come quelle della scuola o del pubblico impiego?

No. Al momento, si legge sul sito del governo, non sono previste piattaforme ad hoc come quelle della scuola. Pertanto i controlli potranno essere svolti tramite l’app Verifica19, già impiegata sui trasporti pubblici o per consumare all’interno di bar e ristoranti, o con altri metodi scelti dai datori di lavoro.

Chi deve effettuare i controlli?

Saranno i datori di lavoro a dover procedere ai controlli a campione del green pass, o i dipendenti a cui è stato assegnato questo compito, che dovranno anche verificare il possesso della certificazione da parte del titolare dell’azienda.

Le aziende possono incorre in sanzioni nel alcuni dipendenti non abbiano il green pass?

No, le aziende non saranno sanzionate nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse trovare dei lavoratori sprovvisti della certificazione, a condizione che le verifiche siano state effettuate “nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto da decreto legge 127 del 2021”.

