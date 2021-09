La nuova sezione di Netflix dedicata ai videogiochi Android

28 Settembre 2021 – 18:00

(Foto: Netflix)Da oggi gli abbonati italiani a Netflix potranno scaricare sui propri dispositivi Android una serie di cinque videogiochi, alcuni dei quali dedicati a serie ospitate sul portale. I cinque titoli sono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops e sono sprovvisti di pubblicità e di acquisti in-app. Un ennesimo indizio su quanto Netflix stia puntando all’estensione verso il settore videoludico come parte integrante del pacchetto di intrattenimento.

Dopo il recente Eden Unearthed in realtà virtuale e gli ottimi riscontri a seguito di esperimenti interattivi come con Black Mirror: Bandersnatch, in cui gli spettatori non stanno solo a guardare ma prendono le decisioni per conto del protagonista, oppure con il recente Headspace Guide to Sleep, in cui ogni episodio si concludeva con un percorso guidato per favorire un buon riposo, Netflix apre dunque alla sezione videogiochi partendo dagli utenti con Android.

(Foto: Netflix)Per quanto riguarda i giochi, ben due sono dedicati a une della serie più popolari come Stranger Things e sono entrambi sviluppati da BonusXp. Nel primo, Stranger Things: 1984, si devono completare missioni e collezionare oggetti muovendosi tra Hawkins e il Sottosopra ricreati con una gradevole grafica retrò mentre nel secondo, Stranger Things 3: Il gioco, si può impersonare uno dei dodici personaggi della terza stagione per avventure in solitaria o con gli amici nel Sottosopra.

https://www.youtube.com/watch?v=nKwtfE6uwP0

Card Blast si dedica al poker ed sviluppato da Rogue Games. Shooting Hoops è un curioso minigioco di basket sviluppato da Frost Pop in cui si deve fare canestro indirizzando la palla sparando freccette come mezzo di propulsione (vedi video qui sopra). Infine, sempre da Frost Pop ecco Teeter Up in cui si deve imbucare una pallina muovendo una piattaforma contrastando gravità e leggi della fisica.

(Foto: Netflix)I giochi sono scaricabili gratuitamente per gli abbonati Netflix: basta fare tap sul titolo scelto nella lista sull’app ufficiale e si procederà al download da Google Play Store. Dopodiché, il gioco sarà disponibile sia sulla home del dispositivo sia nell’app Netflix.

The post La nuova sezione di Netflix dedicata ai videogiochi Android appeared first on Wired.

Fonte: Wired