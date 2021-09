Jony Ive: da Cupertino a Maranello

28 Settembre 2021 – 10:45

Il gruppo Ferrari annuncia una collaborazione pluriennale con LoveFrom, l’azienda che fa capo a Jony Ive: da Cupertino a Maranello, dai Mac alle auto.

