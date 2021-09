iPhone 13 Pro è solo quarto tra gli smartphone che fotografano meglio

28 Settembre 2021 – 18:01

(Foto: Huawei)Con l’analisi delle performance fotografiche di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Mini, il portale DxOMark ha aggiornato la classifica dei migliori smartphone per fotografare. La grande sorpresa è che il nuovo melafonino versione Pro non solo non agguanta la vetta, ma è addirittura giù dal podio con un quarto posto a 137 punti dietro al leader Huawei P50 Pro con 144 punti, a Xiaomi Mi 11 Ultra con 143 punti e a Huawei Mate 40 Pro+ a 139.

Secondo DxOMark, iPhone 13 Pro mette sul piatto una fotocamera eccellente con autofocus preciso e rapido, bilanciamento del bianco e colori affidabili, regolazione dell’esposizione ottimale, toni della pelle fedeli in ogni condizione di luce e una buona stabilizzazione. Tuttavia, presenta alcuni piccoli difetti che non permettono di battere la concorrenza. È stato infatti riscontrato un hdr non del tutto impeccabile soprattutto in condizioni difficili, emerge rumore di luminanza con scarsa luce ambientale sui tre sensori e può presentare piccoli artefatti.

Il piccolo iPhone 13 Mini (con fotocamere identiche al modello standard) non entra nella top 10, ma si piazza comunque davanti all’ex-ammiraglia di Apple ossia iPhone 12 Pro Max con con gli stessi 130 punti, ma con un punticino in più nella valutazione della selfie-camera.

La classifica aggiornata a settembre 2021

Ecco dunque la classifica con i primi dieci modelli secondo la valutazione di DxOMark.

– Huawei P50 Pro – 144 punti;

– Xiaomi Mi 11 Ultra – 143;

– Huawei Mate 40 Pro+ – 139;

– Apple iPhone 13 Pro – 137 – qui in offerta su Amazon;

– Huawei Mate 40 Pro – 136 – qui in offerta;

– Asus Smartphone for Snapdragon Insiders – 133

– Xiaomi Mi 10 Ultra – 133;

– Huawei P40 Pro – 132 – qui in offerta;

– Oppo Find X3 Pro – 131 – qui in offerta;

– Vivo X50 Pro+ – 131.

Huawei è la marca più rappresentata con quattro modelli su dieci, oltre ai già citati ci sono infatti anche al quinto posto Huawei Mate 40 Pro con 136 punti e Huawei P40 Pro che ha ancora un buon punteggio di 132 ed è ottavo pur essendo uscito da più di un anno e mezzo. Xiaomi ha due modelli oltre a Mi 11 Ultra c’è anche la versione precedente Mi 10 Ultra settima a 133 punti. Infine, Asus è sesto con la potentissima versione speciale realizzata con Qualcomm Snapdragon Insiders a 133, mentre Oppo piazza Find X3 Pro al nono posto con 131 punti.

