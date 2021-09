iPhone 13, FaceId smette di funzionare se si cambia il display

28 Settembre 2021 – 12:00

(Foto: iFixit)Sta facendo discutere un recente video che mostra come FaceId smetta di funzionare quando si sostituisce il display del nuovo iPhone 13. E non importa se lo schermo che viene montato sia originale o meno, perché in ogni caso avviene la disattivazione del riconoscimento biometrico del volto. Da cosa è dovuto?

La nuova famiglia iPhone 13 ha debuttato ufficialmente sui mercati globali dopo il keynote di presentazione di due settimane fa, con svariate migliorie rispetto alla generazione precedente e vi abbiamo già raccontato le novità con tredici domande da porsi prima di considerare l’acquisto del nuovo melafonino nella versione standard o Pro. Come ormai da tradizione recente, sono stati pubblicati diversi teardown ovvero analisi approfonditi dei componenti hardware dopo un accurato smontaggio dello smartphone, che ha mostrato la scoperta insolita e inaspettata a riguardo del display dei nuovi modelli.

Nel filmato pubblicato da Phone Repair Guru (vedi sotto) si può riscontrare un comportamento mai apparso in precedenza: sostituendo il display di iPhone 13 si scopre che FaceId smette di funzionare e di scansionare il volto:



Il display che è stato montato al posto dell’originale era peraltro preso da un altro iPhone, dunque non si tratta di alternative non ufficiali. Di primo acchito potrebbe sembrare che ogni tentativo di riparare il componente che si danneggia più spesso – lo schermo, appunto – da parte di terze parti infici il corretto funzionamento dello sblocco biometrico. Ma la spiegazione della “punizione” per non essere passati dall’assistenza di Apple (o di riparatori autorizzati) non regge.

Come riportato da iFixit, che ha riscontrato la medesima problematica, dovrebbe essere un bug dovuto al recentissimo debutto di iPhone 13, che sarà corretto via software da un futuro aggiornamento di iOs, ma per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Apple.



