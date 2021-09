Halo View è il nuovo smartband Amazon

28 Settembre 2021 – 19:45

Halo View è il secondo wearable di Amazon ed aggiunge un piccolo display al precedente modello da indossare al polso: esordio a 79,99 dollari.

The post Halo View è il nuovo smartband Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico