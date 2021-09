Ethereum: Griffith colpevole nel caso nordcoreano

28 Settembre 2021 – 10:46

Lo sviluppatore, al lavoro con la Ethereum Foundation, si è dichiarato colpevole: la sentenza definitiva è attesa per l’inizio del prossimo anno.

The post Ethereum: Griffith colpevole nel caso nordcoreano appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico