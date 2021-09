Cos’è il metaverso di Facebook (e perché Zuckerberg vuole crearne uno a tutti i costi)

28 September 2021 – 17:11

Facebook ha intenzione di spendere 50 milioni di dollari nei prossimi due anni per lo sviluppo di un metaverso, insieme a tutte le realtà che saranno interessate al medesimo obbiettivo e soprattutto a condividerne le tappe proprio con il colosso di Menlo Park. Nel termine si nasconde la visione del gruppo per il suo stesso futuro e per quello dei suoi miliardi di utenti.Continua a leggere



Facebook ha intenzione di spendere 50 milioni di dollari nei prossimi due anni per lo sviluppo di un metaverso, insieme a tutte le realtà che saranno interessate al medesimo obbiettivo e soprattutto a condividerne le tappe proprio con il colosso di Menlo Park. Nel termine si nasconde la visione del gruppo per il suo stesso futuro e per quello dei suoi miliardi di utenti.

Continua a leggere Facebook ha intenzione di spendere 50 milioni di dollari nei prossimi due anni per lo sviluppo di un metaverso, insieme a tutte le realtà che saranno interessate al medesimo obbiettivo e soprattutto a condividerne le tappe proprio con il colosso di Menlo Park. Nel termine si nasconde la visione del gruppo per il suo stesso futuro e per quello dei suoi miliardi di utenti.

Fonte: Fanpage Tech