Cosa ha detto Greta Thunberg al vertice dei giovani sul clima a Milano

28 Settembre 2021 – 15:00

Greta Thunberg entra al MiCo (foto Antonio Piemontese)L’appuntamento si chiama Youth4Climate, ed è l’anticamera della Pre-Cop 26, vertice preparatorio all’appuntamento annuale sul clima che a novembre vedrà i leader mondiali riuniti a Glasgow, Cop26. Quattrocento ragazzi da 189 paesi siederanno per due giorni attorno a un tavolo per preparare un documento da sottoporre a politici e tecnici che si ritroveranno in Scozia. Per l’occasione, a Milano, dove si svolge Pre-Cop 26, è arrivata anche Greta Thuberg. In mattinata hanno parlato ministri (come Roberto Cingolani, titolare del dicastero alla Transizione Ecologica) e funzionari di alto profilo della Nazioni Unite (come Patricia Espinosa) ma l’attenzione è tutta sull’attivista svedese che ha innescato il movimento globale dei Fridays for Future.

“Basta parole vuote”

Giunta in treno lunedì pomeriggio nel capoluogo lombardo, proveniente dalla Germania, si dice abbia rifiutato la scorta che la questura le aveva offerto. Greta ha preso la parola dopo i saluti istituzionali e l’intervento di Vanessa Nakate, giovane attivita ugandese.

“Il cambiamento climatico non è solo una minaccia, è soprattutto un’opportunità di creare pianeta più verde e sano – ha detto dal palco -. Dobbiamo trovare una transizione senza traumi e una soluzione in cui vincano tutti. Se dite cambiamento climatico, cosa vi viene in mente? A me i green jobs, i lavori verdi“.

Poi se la prende coi leader e le promesse non mantenute. “Parliamo sempre di green washing, green economy, decarbonizzazione, net zero, carbon neutral – ha proseguito -. Ma quelle che sentiamo dai nostri cosiddetti leader sono solo parole che non hanno portato a nulla. Speranze e sogni annegano in queste promesse. Sono trent’anni che aspettiamo. Più del 50% delle emissioni di CO2 è stata prodotta dal 1990, più di un terzo dal 2005. Tutti sanno cosa vogliono fare i governi, ma nessuno sa cosa hanno fatto davvero“.

Thunberg ha sciorinato altre cifre: “Stiamo andando nella direzione sbagliata. Solo il 2% spesa governi è stata allocata nella lotta al cambiamento climatico. Dicono che vogliono soluzioni, ma non si può risolvere una crisi che non si conosce, senza studiare il passato, le emissioni storiche, i consumi. I nostri leader difettano di azione. E non possono dire che ci stanno provando: fanno finta di avere politiche ambiziose ma continuano a sfruttare miniere “. Di oggi è la notizia che Scott Morrison, il primo ministro australiano, potrebbe non partecipare alla Cop26 a Glasgow. Ufficialmente perché impegnato con la ripartenza post-Covid, ma il sospetto è che l’assenza sia legata al fatto che il suo paese rivendica l’estrazione e l’utilizzo di carbone e combustibili fossili.

Secondo Greta, “la crisi climatica il sintomo di una crisi più ampia: crisi di sostenibilità, crisi sociale, crisi di disuguaglianze che risalgono al colonialismo e all’idea che alcune persone valgono di più, e quindi hanno diritto di sfruttare le altre“. Thunberg ha concluso l’intervento come una rockstar, ponendo domande al pubblico dei giovani presenti in sala, che ha risposto con un’ovazione: “Cosa vogliamo? “Giustizia climatica!” “Quando la vogliamo?” “Ora”.

Nel suo intervento, terminato anch’esso con una standing ovation, Vanessa Nakate ha sottolineato come i fondi promessi per sostenere i paesi poveri nella transizione energetica non siano stati erogati. Un tema ripreso anche dal ministro Cingolani, ma pare l’Italia sia tra i paesi che meno hanno tenuto fede agli impegni.

