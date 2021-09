Bridgerton è la serie più vista di sempre su Netflix

28 Settembre 2021 – 12:00

Com’è noto, Netflix e con lei molte altre piattaforme di streaming sono molto restie a diffondere dati precisi sul numero di persone che si soffermano a guardare i loro contenuti. Si alimenta insomma un eterno mondo dell’hype, anche se ogni tanto qualche dato più concreto emerge. È stato lo stesso Ted Sarandos, co-ceo della società di Los Gatos, a diffondere dei numeri precisi parlando nelle scorse ore alla convention di Vox Media, media company americana: in questa occasione Sarandos ha rivelato il totale di ore durante le quali sono stati visti i titoli di punta del catalogo Netflix. A dominare è sicuramente Bridgerton, che ha accumulato 625 milioni di ore di visione nelle prime quattro settimane dal suo debutto.

In precedenza Netflix aveva comunicato che Bridgerton, nello stesso periodo, era stato visto da 82 milioni di utenti (anche se, lo ricordiamo, questa piattaforma considera come visione l’aver assistito ad almeno due minuti di un singolo titolo). Facendo qualche conto, come ha fatto Hollywood Reporter, pare dunque che gli spettatori abbiano visto in media 7 ore e mezza di Bridgerton, ovvero la quasi totalità degli otto episodi della prima stagione. Seguono nella classifica La Casa di carta 3 con 619 milioni di ore viste, The Witcher con 541 milioni di ore viste da parte di 76 milioni di abbonati (in media 7 ore e 7 minuti visti sulle 7 ore e 58 minuti della prima stagione) e la terza stagione di Stranger Things con 67 milioni di utenti che hanno visto 582 milioni di ore (quindi 8 ore e 41 minuti, addirittura un dato maggiore della stessa durata della stagione, che è di 7 ore e 29 minuti: molti, dunque, hanno fatto replay).

Fra i film, invece, si distinguono Bird Box (282 milioni di ore viste), Extraction: Tyler Rake (231 milioni), Spenser Confidential (197 milioni) e The Old Guard (186 milioni). Ma ecco le top ten dei titoli sia seriali sia filmici più visti su Netflix in base a queste metriche:

Serie

1. Bridgerton prima stagione, 625 milioni di ore

2. La Casa di carta quarta parte, 619 milioni

3. Stranger Things 3, 582 milioni

4. The Witcher prima stagione, 541 milioni

5. Tredici seconda stagione, 496 milioni

6. Tredici prima stagione, 476 milioni

7. You seconda stagione, 457 milioni

8. Stranger Things 2, 427 milioni

9. La Casa di carta terza parte, 426 milioni

10. Ginny & Georgia prima stagione, 381 milioni

Film

1. Bird Box, 282 milioni

2. Tyler Rake: Extraction, 231 milioni

3. The Irishman, 215 milioni

4. The Kissing Booth 2, 209 milioni

5. 6 Underground, 205 milioni

6. Spenser Confidential, 197 milioni

7. Enola Holmes, 190 milioni

8. Army of the Dead, 187 milioni

9. The Old Guard, 186 milioni

10. Murder Mystery, 170 milioni



