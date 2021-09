Apple si scusa con il ricercatore per le tre zero-day

28 September 2021 – 7:30

Apple ha risposto allo sviluppatore che ha divulgato i dettagli su tre vulnerabilità zero-day di iOS 15: si scusa per il ritardo e promette interventi.

The post Apple si scusa con il ricercatore per le tre zero-day appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico