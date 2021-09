Tutte le anticipazioni lanciate da Netflix nell’evento Tudum

Tudum, proprio come le brevi note musicali che si sentono prima di ogni contenuto guardato in streaming su Netflix: è questo il titolo del grande evento digitale che la piattaforma ha organizzato per presentare ai fan le tante novità che arriveranno in catalogo nei prossimi mesi. In tre ore di trasmissione digitale oltre 145 attori e artisti legati a Netflix hanno presentato 70 serie e 28 film, molti dei quali anticipati da trailer o brevi filmati che hanno scaldato le aspettative degli appassionati più accaniti. Ecco i principali:

Stranger Things

https://www.youtube.com/watch?v=r2dyrpZg6VM

Attesissima, la quarta stagione di Stranger Things si apre, almeno secondo la clip presentata durante Tudum, con un salto nel passato, precisamente in una vecchia casa degli anni Cinquanta dove iniziano a manifestarsi alcune presenze del Sottosopra. Ai giorni nostri, i coraggiosi ragazzini di Hawkins indagano come novelli Sherlock Holmes proprio in quella dimora. Confermato il debutto degli episodi nel corso del 2022.

La Casa di carta 5

https://www.youtube.com/watch?v=R1JK2NzRM-I

Mancano solo cinque episodi alla conclusione definitiva di uno dei più grandi successi seriali internazionali degli ultimi anni: La Casa di carta arriverà alla fine il prossimo 3 dicembre. Senza la guida del Professore, la banda ancora rinchiusa nella Banca di Spagna, deve decidere come far uscire l’oro da lì.

The Witcher 2



Dopo tanta attesa, la seconda stagione di The Witcher ha finalmente una data di partenza: il prossimo 17 dicembre. Geralt di Rivia (Henry Cavill) porta in salvo la principessa Ciri (Freya Allan) presso gli altri Witcher, cercando di proteggerla ma anche di coltivare il suo potere. Ritorna anche Yennefer (Anya Chalotra), pronta assieme agli altri a combattere mostri ancora più terrificanti.

Bridgerton 2



Arriverà nel 2022, invece, una nuova stagione ricca di eventi sociali e scandali targata Bridgerton. Nella scena mostrata in anteprima vediamo il protagonista di questo nuovo ciclo di episodi, il visconte Anthony Bridgerton interpretato da Jonathan Bailey incontrare quella che sarà la sua nuova fiamma, la giovane Kate Sharma che ha il volto di Simone Ashley. Ma prima dell’amore, per adesso vediamo solo le scintille.

The Sandman



Forse una delle serie più attese dei prossimi mesi, The Sandman è il tanto sperato adattamento dell’ambiziosa graphic novel di Neil Gaiman. In questa anticipazione vediamo Tom Sturridge dara finalmente il volto a Sogno, il protagonista evocato e imprigionato da una setta maligna.

Cowboy Bebop



Attesissima anche la versione live-action di Cowboy Bebop, il mitico anime divenuto cult negli anni Ottanta. L’anticipazione di Tudum è la sigla del cartone giapponese rifatta dagli attori in carne e ossa, a partire dal protagonista Jon Cho. E sì, c’è anche il mitico corgi.

Cobra Kai 4



Il 31 dicembre torna la serie fenomeno che unisce nostalgia e nuovo divertimento: si tratta di Cobra Kai, il revival seriale di Karate Kid, che vede nei nuovi episodi l’insolita alleanza fra i rivali di sempre, Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, uniti finalmente per vincere il torneo di All Valley.

Vikings: Valhalla



Terminata la serie originale, tocca ora allo spin-off Vikings: Valhalla portarci nelle avventure bellicose e temerarie degli antichi vichinghi. Nel corso del 2022 vedremo dunque in azione una nuova generazione di guerrieri.

Ozark 4



I Byrdes sono tornati e questa volta per l’ultima volta: l’ordinaria famiglia americana che si è trovata in mezzo a giri criminali inimmaginabili è pronta ad affrontare le ultime sfide per tentare di sopravvivere a un gioco molto più grande di loro. Gli ultimi episodi, divisi in due parti, arriveranno nel 2022.

The Crown



Direttamente dal set della quinta stagione, in arrivo anch’essa nel 2022, l’attrice Imelda Staunton saluta i fan di The Crown. Sarà lei, infatti, la nuova incarnazione della regina Elisabetta nei due cicli finali di episodi che concluderanno la prestigiosa serie sulla monarchia britannica.

Army of Thieves



Dopo il successo del film zombie di Zack Snyder Army of the Dead, arriva su Netflix il prequel a quella storia incentrata sul bancario Dieter, destinato a diventare il più abile scassinatore di cassaforte della storia. Il film, diretto e interpretato da Matthias Schweighöfer, arriverà sulla piattaforma dal prossimo 29 ottobre.

Don’t Look Up



Una parata di stelle per il nuovo film di Adam McKay, Don’t Look Up, che debutterà a dicembre al cinema e su Netflix. Nella scena mostrata in anteprima vediamo Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e Jonah Hill discutere in modo improbabile di una cometa destinata a schiantarsi sulla Terra.

Red Notice



A proposito di stelle, Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson saranno i protagonisti di Red Notice, una commedia d’azione che vede contrapposti un investigatore dell’Interpol e due sfuggenti criminali rivali, tutti alla ricerca di tre preziosissime uova dorate.

Tiger King 2



Dopo l’annuncio di pochi giorni fa, ecco la conferma del ritorno di Tiger King, la docuserie che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo nel 2020. Nuove immagini, nuove testimonianze e nuove svolte eclatanti arriveranno dal 17 novembre sul caso che vede contrapposti Joe Exotic e Carol Baskin.

