Samsung potrebbe produrre i vaccini Covid-19 di Pfizer

27 September 2021 – 11:21

L'indiscrezione arriva dalla Corea del Sud, madrepatria del colosso dell'elettronica che in realtà è attivo in settori ben più numerosi rispetto a quelli che l'hanno reso celebre in occidente. Uno di questi è proprio quello delle biotecnologie, che potrebbero trasformare il conglomerato nel prossimo hub centrale per la produzione di vaccini contro il coronavirus.



Fonte: Fanpage Tech