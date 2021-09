Presto potrai usare WhatsApp su due smartphone (e su iPad)

27 Settembre 2021 – 11:25

Dopo aver reso possibile utilizzare WhatsApp su browser e computer anche a telefono spento, gli sviluppatori della piattaforma stanno per estendere questa possibilità anche ai dispositivi mobili come tablet e smartphone. La novità è l’ultimo indizio di una versione dell’app in arrivo per iPad e tablet Android.

Fonte: Fanpage Tech