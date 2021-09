Nuovo minimo storico per l’SSD NVMe portatile WD MyPassport da 1TB

27 Settembre 2021 – 19:45

Uno degli SSD portatili migliori sul mercato per il rapporto prezzo/prestazioni raggiunge un nuovo minimo storico su Amazon: WD MyPassport NVMe 1TB.

Fonte: Punto Informatico