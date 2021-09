Le cinque novità più importanti di FIFA 22

27 Settembre 2021 – 17:25

Previsto per il prossimo 1 ottobre, il nuovo capitolo di EA Sports è già disponibile da oggi 27 settembre per chi ha prenotato la Ultimate Edition. Si tratta di una versione di gioco che contiene diversi extra rispetto all’edizione classica, tra cui l’accesso anticipato. Un’ottima occasione per scoprire le cinque novità più importanti che caratterizzano FIFA 22.

Fonte: Fanpage Tech