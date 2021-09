La powerbank Magsafe che ricarica fino a 3 dispositivi in contemporanea

27 Settembre 2021 – 18:00

La powerbank che supporta la ricarica wireless 15 watt e permette di fare il pieno di energia a 3 dispositivi in simultanea. Questo è il motivo principale che rende Dele un oggetto utile, forte dei suoi 10.000 mAh e della compatibilità con Magsafe.

Con l’integrazione di un chip utilizzato di norma nel settore automobilistico, che lo rende più sicuro circa la dissipazione del calore (con protezione da sovracorrente, sovratensione e picchi di temperatura), il dispositivo pesa poco più di 280 grammi, è dotato di un alimentatore pieghevole da 20 watt e si può prenotare qui al costo di circa 75 euro, con spese di spedizione incluse e consegne al via dal prossimo novembre.

