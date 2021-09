iPhone 14, finalmente si cambia design

27 Settembre 2021 – 12:00

Gli iPhone 13 stanno arrivando nelle mani degli acquirenti della prima ora, senza particolari guizzi di inventiva per quanto riguarda il design, ma gli ingegneri e gli sviluppatori di Apple sono da tempo impegnati a pieno regime sulla futura generazione dello smartphone di casa. Secondo le prime indiscrezioni, iPhone 14 segnerà un deciso passo in avanti in termini di design con un cambio di look che sarà paragonabile solo alla presentazione di iPhone X nel 2017.

Quattro anni fa, infatti, Apple introduceva il primo melafonino dotato di notch per diminuire le cornici e integrare la fotocamera frontale e il sensore per il riconoscimento biometrico del volto tramite FaceId nel rientro nella parte superiore del display. Un lustro più tardi il mercato ha ormai quasi del tutto abbandonato questa soluzione in favore di alternative come il foro (punch hole), sistemi periscopici a scomparsa o ribaltabili se non addirittura piazzando la fotocamera sotto al display.

Il primo a riferire del futuro abbandono del notch era stato il solito Ming-Chi Kuo qualche tempo fa, mentre nelle scorse ore è stato il turno di Mark Gurman di Bloomberg: per entrambi, Apple dovrebbe puntare sulla fotocamera all’interno di un foro dello schermo, così da liberare quanto più spazio possibile per il display senza dover ricorrere a una tecnologia ancora non del tutto matura come quella della fotocamera sotto al display. La under-screen camera dovrebbe essere prima o poi adottata anche da Apple, ma non nel 2022.

Anche l’altro leaker Jon Prosser ha indicato nel punch-hole la via intrapresa da Apple, aggiungendo che la famiglia del prossimo anno vedrà l’abbandono del piccolo iPhone Mini in favore di un iPhone 14 Max. Anche se Prosser non ci ha preso molto con le anticipazioni su iPhone 13, in questo caso il rumor avrebbe senso: con l’eliminazione del notch si sfrutterebbe meglio l’ingombro, con l’attuale modello standard che diventerebbe il più compatto del catalogo. Sembra invece ancora presto per vedere il primo iPhone pieghevole, che potrebbe fare capolino fra due o tre anni.

The post iPhone 14, finalmente si cambia design appeared first on Wired.

Fonte: Wired