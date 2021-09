I migliori purificatori d’aria per l’autunno-inverno

27 September 2021 – 11:40

(Foto: Dyson)I purificatori d’aria sono tra i gadget più popolari nell’ultimo biennio caratterizzato dalla pandemia del Covid-19, perché possono migliorare la qualità degli ambienti chiusi come case e uffici rimuovendo particelle fini, filtrando batteri, allergeni e pollini, ma anche gli odori e altri elementi inquinanti. Con l’avvento della stagione fredda e meno possibilità di lasciare aperte le finestre a lungo, abbiamo scelto cinque modelli sui quali puntare, da quelli più economici a quelli più evoluti.

Xiaomi Mi Air Purifier 3C

(Foto: Xiaomi)Il purificatore d’aria Xiaomi Mi Air Purifier 3C con filtro hepa integrato è tra i più piccoli, economici e performanti grazie a un motore che può purificare completamente l’aria di una stanza da 106 metri quadrati in un’ora. Controllabile dal piccolo display – che mostra informazioni in tempo reale per i valori di pm 2.5 – oppure con gli assistenti vocali Google Assistant, Alexa oppure Mi Home, si presenta nel look classico Xiaomi tutto bianco. Ha un prezzo di 149,99 euro, qui le offerte su Amazon.

DeLonghi AC 75

(Foto: DeLonghi)Il modello DeLonghi AC 75 è un buon purificatore e ionizzatore d’aria compatto (13.8 x 40.5 x 43 cm) e dal prezzo contenuto, in grado di coprire 140 m³/h con tre livelli di filtraggio e velocità della ventola, sfruttando filtri a carbone e hepa e funzionando collegato alla corrente via cavo con un consumo di 35 watt e 40 db di rumorosità emessa. Tra le varie funzioni c’è il timer da una a tre ore e si può controllare il tutto dal display led piazzato sulla parte superiore. Ha un prezzo di 189 euro, ma si può trovare in offerta.

Philips AC2887/10

(Foto: PhilipsIl purificatore Philips Ac2887/10 blocca il 99.9% dei comuni allergeni e dei batteri particelle ultrasottili fino a 0.02 µm oltre a quelle inquinanti fino a 20 nanometri di dimensione, si avvale della tecnologia VitaShield ips e sistema a filtri multipli NanoProtect con pre-filtro, carboni attivi e hepa per coprire efficacemente superfici fino a 79 metri quadrati. Lavora a cinque velocità e mostra il livello di pm 2.5 sul display digitale integrato e costa 279,99 euro, si possono controllare qui gli sconti.

Daikin Mc55Wvm

(Foto: Daikin)Il purificatore d’aria Daikin Mc55Wvm è compatto e potente e si avvale dell’uso di plasma ionizzato per attivare le reazioni chimiche per catturare le particelle sospese nell’aria: il flash streamer decompone allergeni potenzialmente nocivi come pollini e funghi rimuovendo anche gli odori fastidiosi. Costa circa 360 euro, qui le offerte su Amazon.

Dyson Purifier Hot+Cool

(Foto: Dyson)Dyson Purifier Hot+Cool è un modello pensato per tutte le stagioni visto che purifica l’aria a grande potenza e al contempo può rinfrescare o riscaldare gli ambienti grazie rispettivamente alla tecnologia Air Multipier e alle piastre integrate. Questo purificatore d’aria evoluto misura 22 x 22 x 63.2 centimetri e produce una rumorosità di 56 decibel: rimuove il 99,95% delle particelle ultra-fini (pm 0.1) e trattiene anche odori come fumi domestici e di cottura, benzene e biossido d’azoto. Il prezzo è di 649 euro, ma si può risparmiare qualcosa. Esiste anche la versione che blocca la formaldeide, qui la nostra recensione.

