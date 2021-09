Abbiamo bevuto l’energy drink di Rocco Siffredi

27 Settembre 2021 – 12:00

(Foto: Wired)La notizia è arrivata a Wired dalla fonte principale, alla fine di giugno. Rocco Energizer è un nuovo energy drink, “powered by” e “prodotto per”, Rocco Siffredi. Il noto attore, regista e produttore dell’intrattenimento per adulti, ha impresso firma e logo sulla lattina. Che è in edizione limitata, ma ha i medesimi colori (blu, oro e rosso) del leader del segmento e dall’estate è in vendita sul web. Anche la foggia è quella classica che ha imposto sul mercato la Red Bull ormai decenni fa: cilindrinca e allungata, da 250 ml. La lattina di Siffredi appare quindi normodotata, rispetto ad altri competitor del mercato energy drink, che utilizzano formati che contengono fino a 330 ml di prodotto.

La bevanda è gasata, pastorizzata e arricchita di Caffeina, Taurina, Zuccheri e Vitamine. Infatti tra gli ingredienti si trova anche la Niacina (vitamina PP o vitamina B3) che, insieme alle altre vitamine del gruppo B (B6, B12), contribuisce al metabolismo energetico: riduce la senzazione di stanchezza e migliora le prestazioni fisiche, nonchè l’attenzione e la concentrazione mentale. L’effetto è con-causato, non dai canonici acidificanti e coloranti (caramello) presenti nelle bibite, ma dall’alto contenuto di Caffeina che rende la bevanda non indicata per bambini e donne in gravidanza/allattamento.

Il bugiardino del retrolattina svela però che il Rocco Energizer, sebbene abbia il medesimo contenuto di Caffeina (0,032%) e Taurina (0.4%), percentuali alla mano risulta meno potente della Red Bull: a parità di 100 ml di bevanda, è inferiore il valore energetico, nonché la quantità di Niacina, vitamina B6 e B12. Gli ingredienti svelano però che Rocco Energizer contiene quasi 2 grammi in meno di zuccheri.

(Foto: roccoenergizer.com)Il mix di ingredienti produce un sapore con il classico retrogusto chimico da energy drink, che pertanto deve piacere al palato. La bibita di Siffredi ha un sapore lievemento più fruttato e risulta meno pungente, rispetto ai prodotti di altri marchi come Burn o Monster, nonché è lievemente più dolce dello storico gusto del Toro Rosso. La bevanda viene prodotta in uno stabilimento in Polonia ed è commercializzata dall’azienda italiana Altelio. Si acquista solamente sul sito ufficiale e ha un costo di 1,75 euro a lattina (scontato a 1,50), con la confezione da 24 lattine che è proposta in offerta a 29,50 euro.

(Foto: Wired)Ma qual’è il campo d’azione del Rocco Energizer? Sul finire del secolo scorso, il patron e fondatore di Red Bull, l’austriaco Dietrich Mateschitz, scelse di fondere il marchio con il mondo degli sport estremi: partendo dalla personale passione per il volo (col teutonico “Flugtag”), passando poi al cliff jumping, alla bmx, al surf, fino ad arrivare all’apice delle competizioni motoristiche, con il team di F1. Anche il marchio Monster ha scelto di legarsi all’ambiente dello sport, infatti è tra gli storici sponsor del re dei centauri: Valentino Rossi, VR46.

E allora in quale contesto è utile consumare Rocco Energizer, per incrementare prestazioni e concentrazione, nonché ridurre la fatica? Wired l’ha chiesto direttamente al celebre divo originario dell’Abruzzo, che in pronta risposta ha inviato un video assolutamente NSFW e VM18, di cui pubblichiamo qui sopra un frame super censurato. Sul set cinematografico della Hard Academy a Budapest, la masterclass professionale dove il celebre regista insegna teorie e tecniche del Cinema per adulti ai futuri attori del settore, nei pressi di un divanetto dove siede la prima fila di studenti nudi, ci sono alcune lattine vuote di Rocco Energizer.

Fonte: Wired