Microsoft Surface Duo, in arrivo Android 11

26 September 2021 – 10:00

Poche ore dopo l’annuncio del Surface Duo 2, Microsoft ha comunicato che il Surface Duo riceverà l’aggiornamento ad Android 11 entro fine anno.

