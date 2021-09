Meng Wanzhou torna in Cina, la CFO di Huawei è libera

26 Settembre 2021 – 10:45

Dopo aver ammesso le sue responsabilità, la CFO di Huawei è stata liberata e gli Stati Uniti hanno annullato la richiesta di estradizione al Canada.

