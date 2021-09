iPhone 13, ultime chance: lunghi i tempi di consegna

26 Settembre 2021 – 16:45

Si allungano i tempi di consegna degli iPhone 13: da poche ore ufficialmente sul mercato, alcuni modelli saranno consegnati solo tra 1-2 mesi.

