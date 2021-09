Infinity+ regala 15 giorni per i problemi tecnici

25 Settembre 2021 – 13:45

Mediaset Infinitiy+ ha prolungato di 15 giorni la scadenza degli abbonamenti per scusarsi dei problemi tecnici del 14 settembre.

