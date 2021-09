Galaxy S22 Ultra, successore del Galaxy Note 20

25 September 2021 – 13:23

Dalle immagini apparse online si deduce che il Samsung Galaxy S22 Ultra sarà il successore del Galaxy Note 20 Ultra (c’è anche lo slot per la S Pen).

The post Galaxy S22 Ultra, successore del Galaxy Note 20 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico