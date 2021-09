Bitcoin e crypto: su Netflix la vicenda QuadrigaCX

25 Settembre 2021 – 10:45

La morte di Gerry Cotten e la bancarotta dell’exchange QuadrigaCX in un documentario che arriverà su Netflix nel corso del prossimo anno.

The post Bitcoin e crypto: su Netflix la vicenda QuadrigaCX appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico