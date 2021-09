Astroscale sceglie Rocket Lab per la missione CRD2

25 September 2021 – 10:00

Astroscale ha scelto il razzo Electron di Rocket Lab per il lancio dimostrativo di ADRAS-J, una navicella che raccoglierà i detriti nello spazio.

