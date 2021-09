Una nuova soluzione per raccogliere la cacca del cane

24 Settembre 2021 – 12:00

La gioia che regala un cane talvolta si guasta con i bisogni che rilascia per strada, costringendo il padrone a sensazioni olfattive non proprio indimenticabili. Perché i sacchetti sono utili ma non cancellano contatto e odori, al contrario di Pupsule, oggetto creato per pulire le deiezioni degli amici a quattro zampe.

Dall’erba alta alla ghiaia e al cemento, il dispositivo funziona su qualsiasi superficie e consente di raccogliere l’intero materiale depositato da Fido tramite il sacchetto integrato, mentre grazie al cordino in confezione Pupsule si può legare al polso o agganciare al guinzaglio del cane, così da non pesare durante passeggiate o corse.

Realizzato in plastica Aps, l’ultimo oggetto firmato da Sophia si può prendere qui, con cinturino da polso, cordino e 200 sacchetti inclusi, al costo di 48 dollari, con spese di spedizione già calcolate e consegna in programma dal prossimo dicembre.

Fonte: Wired