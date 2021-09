Tiger King sta per tornare con una seconda stagione

24 Settembre 2021 – 12:01

Pronti a rientrare in gabbia? Sta per tornare Tiger King, la docuserie Netflix che ha infranto ogni record e catalizzato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo lo scorso marzo (complice anche, bisogna dire, la permanenza forzata a casa per via dello scoppio della pandemia). Secondo i dati ufficiali della piattaforma di streaming ben 64 milioni di abbonati si sono soffermati a vedere questa produzione solo nel primo mese di diffusione. Ora i registi originali Eric Goode e Rebecca Chaiklin torneranno a dirigere i nuovi episodi, che dovrebbero debuttare entro la fine del 2021. La faida fra l’ex domatore di tigri Joe Exotic e l’attivista per i diritti degli animali Carole Baskin non è ancora giunta a conclusione a quanto pare, nonostante lui stia attualmente scontando 17 anni di reclusione per aver tentato di ordire l’omicidio di lei.

Non è chiaro da che punto della storia si ricomincerà a raccontare, ma nella breve anticipazione diffusa nelle scorse ore vediamo Exotic telefonare direttamente dal carcere, oltre ad altre immagini di Baskin e di un altro protagonista di questo clamoroso caso legato ai grandi felini, Jeff Lowe. Netflix promette nuovi ed eclatanti sviluppi sulla storia, anche se non tutti sono entusiasti di questo ritorno: “Il mio telefono non ha smesso di squillare per tre mesi [dopo l’uscita della docuserie], con persone che mi insultavano e dicevano di voler uccidere me, la mia famiglia e i miei gatti“, ha dichiarato a Variety la stessa Baskin: “Qualsiasi cosa farà questo Tiger King 2, avrò le stesse reazioni da un pubblico che viene deviato“, alludendo al fatto che secondo lei Goode e Chaiklin non posso definirsi “veri documentaristi” perché hanno diffuso solo menzogne tendenziose sul suo conto.

Ricca di colpi di scena, personaggi assurdi e crimini ancora più goffi, quella di Tiger King era una storia troppo ghiotta per essere abbandonata dopo la prima stagione e infatti stanno arrivando anche degli adattamenti fiction. Per di più Netflix sta puntando sempre di più su titoli true crime dal sapore sensazionalistico, come si vede appunto nel trailer che ha annunciato anche questo secondo nuovo ciclo: fra le produzioni in arrivo prossimamente ci sono anche The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman, su un truffatore noto in tutto il mondo arrestato nel 2005; The Tinder Swindler, su un uomo che si fingeva miliardario sulle dating app; Trust No One: The Hunt for the Crypto King, sulla misteriosa morte del re delle criptovalute Gerry Cotten e infine Bad Vegan, sulla ristoratrice Sarma Melngailis truffata per milioni di dollari da un panettiere. Che fra queste si nasconda la nuova Tiger King?

