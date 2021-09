PA, dal 15 ottobre stop allo smart working

24 Settembre 2021 – 19:45

Renato Brunetta e Mario Draghi chiudono la parentesi dello smart working nella Pubblica Amministrazione: si torna in ufficio a partire dal 15 ottobre.

Fonte: Punto Informatico