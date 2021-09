Le migliori friggitrici ad aria economiche

24 Settembre 2021 – 12:01

A qualche mese di distanza dalla nostra prima selezione di modelli di ogni ordine e categoria, abbiamo deciso di tornare sul tema “caldo” delle friggitrici ad aria e abbiamo scelto cinque modelli economici, dal prezzo sotto i 100 euro, per chi ha poco budget o vuole provare questo sistema di cottura senza olio senza spendere troppo. Questi fornetti simulano l’immersione del cibo in olio attraverso la circolazione del calore diffuso nella camera di cottura per ottenere un risultato asciutto e croccante senza unto, senza largo uso di grassi e senza produrre cattivi odori.

Ariete 4615

(Foto: Ariete)La colorata e compatta Ariete 4615 Airy Frier Mini è una friggitrice ad aria da 1000 watt di potenza, con un contenitore interno da 2 litri (quanto basta per circa 400 grammi di patatine fritte), temperatura fino a 200 gradi e parti removibili che si possono agevolmente lavare in lavastoviglie. Costa 65 euro, ma si può trovare in offerta su Amazon a prezzi più convenienti.

Aigostar Hayden 30Pyc

(Foto: Aigostar)Aigostar Hayden 30Pyc è una friggitrice ad aria con cestello antiaderente da 3,5 litri, un motore con potenza da 1500 watt e funzionalità come timer di spegnimento automatico fino a 30 minuti, temperatura da 80 a 200 gradi oltre alla possibilità di lavare in lavastoviglie le parti removibili. Ha un prezzo di 69,99 euro, ma si può risparmiare qualcosa su Amazon.

Friggitrice ad aria Bear

(Foto: Bear)Con una capacità di 3 litri, una potenza da 1350 watt, temperatura massima di 200 gradi, la friggitrice ad aria Bear color petrolio si avvale di funzionalità come timer e auto-spegnimento oltre a sette programmi d’utilizzo per svariate preparazioni. La proposta di Bear si trova in offerta a 72,90 euro su Amazon.

Friggitrice ad aria calda Princess Xl

(Foto: Princess)Una delle friggitrici ad aria calda economiche best-seller su Amazon grazie alla buona potenza da 1500 watt, alla capacità del cestello di 3,2 litri e a un ampio e comodo centro di controllo con tasti e piccolo display, la versione Xl di Princess si avvale di sette programmi pre-impostati, è acquistabile nelle varianti nero e argento e può rimuovere le parti coinvolte nella cottura per lavarle facilmente. Costa 87,99 euro, qui le offerte su Amazon.

Moulinex EZ3018 Easy Fry

(Foto: Moulinex)Infine, il modello Moulinex EZ3018 Easy Fry che punta su dimensioni e peso compatti e su uno stile molto gradevole con tanto di pannello di controllo touchscreen per selezionare i programmi di cottura. Con una potenza da 1030 watt, può accogliere gli alimenti nel cestello da 1,6 litri e costa 99,99 euro, ma si può trovare in sconto su Amazon.

