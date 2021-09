La Cina vieta le criptovalute: crolla il Bitcoin

24 September 2021 – 13:28

La Cina ha improvvisamente messo al bando tutte le transazioni in criptovalute: crolla immediatamente il valore di Bitcoin, Ethereum e simili.

The post La Cina vieta le criptovalute: crolla il Bitcoin appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico