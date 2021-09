H-farm e Audi, nuove community tra fisico e virtuale

24 Settembre 2021 – 0:30

In quella parte della campagna trevigiana, in cui negli anni ’80 sarebbe dovuta nascere Eurodisney, tre businessman Made in Italy, ma dall’esperienza internazionale, si sono confrontati sulle nuove comunità. Community, per dirla nel linguaggio social; realtà attualmente in bilico tra fisico e virtuale.

Così, Riccardo Dondon, Fabrizio Longo e Simon Beckerman rispettivamente il papà di H-Farm, il direttore di Audi Italia e l’ideatore di Depop hanno firmato con le loro testimonianze la prima tappa di United for Progress, il manifesto di Audi Italia sull’idea di un futuro ricco di progresso solo se affrontato tutti uniti. In questo senso, le community hanno molto da dire soprattutto in rapporto al loro nuovo significato assunto con l’arrivo del digitale.

Se, infatti, communitas, il termine latino da cui deriva questa parola, descriveva l’idea dell’impegno o dell’obbligo morale dei membri verso i propri simili, oggi, la community è qualcosa di diverso. Ha perso la sua dimensione locale e di unicità. L’avvento del digitale ha completamente sovvertito questa logica. Le community, come le conosciamo oggi, sono globali, aperte e ispirate non a un principio di dovere, ma di piacere. Sono strutture in cui condividiamo le nostre passioni.

Riccardo Donadon, fondatore e Ceo di H-FarmRiccardo Donadon l’importanza della condivisione

Il primo a essere interrogato sul tema delle community è stato proprio Riccardo Donadon fondatore e CEO di H-Farm, il più grande polo europeo dedicato alla formazione e all’innovazione: una superficie complessiva di 51 ettari alle porte della laguna di Venezia. “Da trevigiano ho sempre pensato che questo luogo potesse essere logisticamente interessante per far nascere qualcosa che avesse un respiro internazionale” esordisce il fonder. Una realtà che ospita più di 2000 ragazzi a partire dai 3 anni. H-Farm mette insieme tre realtà molto importanti: formazione, ricerca e la consulenza strategica all’imprese. Una formula super powerfull, come ama definirla lui.

I giovani hanno una prospettiva immediata di quello che è il domani. Possono assaporare il gusto di quello che potranno fare e capire dove possono andare. Le aziende possono leggere il mercato e capire cosa succederà il giorno dopo. Infine, la ricerca ha la possibilità di provare subito le nuove dimensioni del mercato. Questa è ciò che avviene già da diversi anni in contesti geografici più fortunati come la Silicon Valley o Israele. “Da H-Farm i ragazzi escono capendo che la tecnologia deve essere a servizio dell’uomo perché da sola non produce nulla di straordinario. Può abilitare tante cose, ma alla fine è l’uomo che governa lo sviluppo e immagina la risoluzione di problemi così importanti da cambiare davvero le nostre prospettive.“

Nella sala centrale della biblioteca, progettata dallo studio Rogers Stirk Harbour di Londra, Riccardo sottolinea, infine, come ciò che si sta facendo a livello tecnologico oggi sia fantastico. Ma sia solo il basic di un nuovo mondo. Parlando di comunità, l’imprenditore trevigiano lavora con H-Farm per dare vita a una società più moderna, più aperta più open mind capace di affrontare e risolvere i temi molto pesanti che ci attanagliano.

Fabrizio Longo direttore di Audi ItaliaFabrizio Longo, trasversalità e transizione

Il direttore di Audi Italia, da parte sua, sottolinea come anche il mondo dell’automotive stia affrontando la domanda aperta tra la dimensione fisica e quella digitale. “Gli innamorati del digital stanno cantando il De profundis anche dei modelli di business con cui l’auto ha vissuto per più di 80 anni” racconta Fabrizio Longo. “Io sono per meno rivoluzioni e più transizione. Questo eccesso di chiamata alle armi sulla digitalizzazione tenderà forse a tenere ai margini persone che per questa rivoluzione digitale non sono pronte e non lo saranno mai. Ma non si può tenere questo comportamento nel business. Perché, parlando di community, la community è quella che ti serve per sviluppare la tua azienda. Bisogna prendersi cura di tutti, anche di quelli che non sono pronti per il digitale.” Longo è convinto che non ci sarà l’abbandono della dimensione fisica perché il digitale porterà con sé una complessità di relazioni. E questa complessità la potrà dipanare e sbrogliare solo la componente umana.

A tal proposito, Longo parla anche delle skill che i manager di oggi devono avere. Sottolinea come la competenza verticale sia un pre-requisito fondamentale per accedere in termini di credibilità. Competenze, però, che rischiano al tempo stesso di essere una prigione dorata. Lui teme una tecnologia fine a se stessa. Una paura a cui risponde con un inno all’Umanesimo di ritorno. “Una espressione che indica quella capacità –sempre più necessità– di avere persone che pur essendo estremamente preparate a livello specialistico, abbiano le competenze e le rotondità di pensiero per entrare in una cabina di regia.” La loro sensibilità di decifrare che cosa servirà al cliente di domani farà la differenza tra le aziende che riusciranno a stabilire un meccanismo di empatia, sensibilità e connessione col mercato e quelle che saranno preda di un eccesso di investimenti su contenuti verticali tecnologici.

Su questo filone d’idee, nel 2018, Audi e H-Farm hanno lanciato WeGenertion. Un progetto di formazione per promuovere la cultura dell’innovazione e del cambiamento, con l’obiettivo di incoraggiare la contaminazione dei manager e degli imprenditori di domani. A questi ragazzi Longo ha ricordato come, a prescindere dalla loro strada, l’investimento migliore su loro stessi sarà aprirsi mentalmente e trovare dei veri interessi. Così, oltre a diventare persone estremamente raffinate nel loro know how specialistico, sapranno sviluppare una visione liberale. Il miglior lascito per un’azienda come Audi nelle nuove generazioni di manager.

Simon Beckerman fondatore di DepopSimon Beckerman, una community di 35 milioni di persone

Una capacità che senza dubbio appartiene a Simon Beckerman. È stato lui nel 2011 a inventare Depop proprio all’interno del Campus di H-Farm. Ora, l’app per vendere e comprare prodotti unici grazie alla sua community di 35 milioni di persone, distribuite in più di 150 Paesi, è diventata il secondo unicorno nella storia italiana con una valorizzazione di 1,625 miliardi di dollari. Un’idea nata dalla combinazione dell’osservazione dei comportamenti dei ragazzi in ambito moda e dalla loro voglia d’incontrasi a livello digitale. Nel 2011 inizia a esplodere il fenomeno delle app. “L’app era questo nuovo tool digitale che permetteva alle persone di interagire in modo nuovo, e dove c’è tecnologia, ci sono sempre delle opportunità” ricorda Simon. “Con Depop avevamo creato un portale degli armadi delle persone. Era talmente facile da usare. Bastava togliere il telefono dalla tasca, premere due tasti e il gioco era fatto. Ci siamo focalizzati su questa community e da lì è partito tutto.“

Una community che prima del digitale non esisteva, almeno secondo i vecchi valori con cui si identificava una comunità. “Uno degli aspetti interessanti di Depop è aver messo in tasca delle persone il feeling di andare nei negozi dell’usato e di rovistare nei cesti. Depop ha dato la possibilità a tantissime persone di fare questo gesto in maniera virtuale e per di più ha permesso a tanti giovani, e non, di mettere in vendita oggetti come se fossero delle boutique“. Questa app emula virtualmente in una ventina di secondi dei comportamenti umani reali che avvengono in più giorni: vedo un capo indosso a un amico, gli chiedo dove l’ha comprato, vado in negozio e l’acquisto.

Questo è uno dei fattori scatenanti del successo di questa app. La comunità di Depop è ancora molto giovane e per questa ragione, afferma Simon ancora molto virtuale. “Penso che siamo a un livello storico in cui siamo un po’ drogati da questo nuovo gioco perché stiamo ancora imparando a utilizzarlo” chiude Simon. Lo svilupparsi delle app ha tolto la necessità di possedere le cose: vedi la musica di Spotify o quello che sta succedendo nel mondo dei trasporti con Uber. Ma ha permesso a tutti di essere più connessi e quindi più vicini. Le generazioni di adesso, infatti, non hanno più il senso della distanza. Da un certo lato la tecnologia ci avvicina. Vero è che adesso stiamo imparando tutti a usarla.

