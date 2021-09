Come attivare Windows 10: tutti i metodi possibili e i passaggi necessari

24 September 2021 – 16:35

Per attivare Windows 10 è necessario possedere una chiave product key e seguire determinati passaggi. Vediamo quindi come fare.

The post Come attivare Windows 10: tutti i metodi possibili e i passaggi necessari appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico