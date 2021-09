Codacons avverte DAZN: intervenire subito

24 Settembre 2021 – 13:45

Il Codacons minaccia DAZN di class action se i problemi continueranno e pretende immediato ed automatico indennizzo agli abbonati colpiti dal problema.

Fonte: Punto Informatico