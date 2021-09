CBDC: Nexi con la BCE per l’euro digitale

24 September 2021 – 16:10

Anche la realtà italiana tra colori impegnati al fianco della Banca Centrale Europea con l’obiettivo di rendere disponibile una moneta digitale.

The post CBDC: Nexi con la BCE per l’euro digitale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico