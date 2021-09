ASUS ROG Zephyrus S17 disponibile in Italia

24 September 2021 – 13:00

Arriva in Italia il nuovo ASUS ROG Zephyrus S17 con schermo da 17,3 pollici, processori Intel, scheda video NVIDIA GeForce RTX 30 e SSD fino a 2 TB.

