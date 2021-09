Tra un mese parte il primo switch-off per il digitale DVB-T2: come sapere se devi cambiare TV

23 September 2021 – 10:48

Dal 20 ottobre 2021 i canali TV inizieranno a cambiare modalità di trasmissione: inzialmente passeranno dalla codifica MPEG-2 alla più sofisticata MPEG-4, che i prodotti più obsoleti non saranno in grado di trasformare in immagini televisive. Ecco quali, e come capire se il proprio televisore è colpito.Continua a leggere



Dal 20 ottobre 2021 i canali TV inizieranno a cambiare modalità di trasmissione: inzialmente passeranno dalla codifica MPEG-2 alla più sofisticata MPEG-4, che i prodotti più obsoleti non saranno in grado di trasformare in immagini televisive. Ecco quali, e come capire se il proprio televisore è colpito.

Continua a leggere Dal 20 ottobre 2021 i canali TV inizieranno a cambiare modalità di trasmissione: inzialmente passeranno dalla codifica MPEG-2 alla più sofisticata MPEG-4, che i prodotti più obsoleti non saranno in grado di trasformare in immagini televisive. Ecco quali, e come capire se il proprio televisore è colpito.

Fonte: Fanpage Tech