Spillatori di birra: i migliori da usare a casa

23 September 2021 – 11:48

Per godersi un bel boccale di birra fresca alla giusta temperatura e con la giusta schiuma anche a casa non si può che passare da uno spillatore domestico. Questi macchinari conservano i fusti alla giusta pressione e temperatura e possono appoggiarsi a gas in cartucce per l’erogazione. Abbiamo scelto cinque modelli di caratteristiche e prezzi diversi sui quali puntare nel 2021.

Philips HD3720/25 Perfect Draft

(Foto: Philips)Uno degli spillatori da birra per casa più venduti è quello proposto da Philips con il modello Hd3720/25 Perfect Draft che è in grado di accogliere fusti da 6 litri mantenendo fino a 30 giorni la bevanda a una temperatura ideale di 3 gradi centigradi. Con una scocca in acciaio e plastica, questo spillatore include uno schermo lcd che indica in tempo reale temperatura, volume e freschezza per rimanere sempre aggiornati sullo status. Non richiede cartucce di anidride carbonica, misura 49.4 x 26.1 x 44.4 centimetri per un peso di 8,32 kg. e costa 350 euro, si può trovare anche in offerta su Amazon e su Mediaworld.

H.Koenig BW1880

(Foto: H.Koenig)Best-seller online grazie alla resa più che soddisfacente e al prezzo non esagerato, il modello H.Koenig BW1880 accoglie fusti da 5 litri pressurizzati o no e si appoggia all’anidride carbonica per l’erogazione, grazie ad apposite cartucce da inserire nel macchinario. Può mantenere la temperatura da 2 a 12 gradi, ha una scocca di acciaio e misura ‎26.5 x 33 x 42.5 centimetri per 6,1 kg di peso. Il prezzo ufficiale è di 319,90 euro, ma si può risparmiare con le promozioni su Amazon.

Klarstein Skal

(Foto: Klarstein)Un altro spillatore di birra che utilizza CO² per l’erogazione della bevanda, Klarstein Skal può mantenere il fresco da 12 fino a 2 gradi e conta su una scocca in acciaio. È compatibile con fusti da 5 litri commerciali che, una volta inseriti, si conservano per 7 giorni; inoltre include un adattatore per fusti Heineken. Il motore è un po’ più rumoroso della concorrenza, il dispositivo misura 48 x 46 x 33 centimetri per 4 kg di peso. Il prezzo è di circa 170 euro, qui si possono controllare le offerte su Amazon.

Krups The Sub

(Foto: Krups)Per chi ha poco spazio e vuole risparmiare qualcosa si può puntare sul compattissimo Krups The Sub che accoglie ricariche da 2 litri che si possono trovare facilmente online così come in molti supermercati con collaborazioni con celebri produttori come Heineken o Moretti. Mantiene la birra a una temperatura fino a 2 gradi, misura 45,3 x 19 x 38,3 centimetri per un peso di 4,45 kg e si trova a prezzi che partono da circa 90 euro, qui ci sono le offerte su Amazon.

InnovaGoods Ball Dispenser

(Foto: InnovaGoods)Infine, InnovaGoods Ball Dispenser che è uno spillatore da 3,5 litri molto economico che si limita a erogare la bevanda e a mantenerla al fresco tramite ghiaccio, dunque senza motore, uso di gas né display informativi. E infatti il prezzo è molto basso, circa 29 euro, qui le offerte su Amazon.

