Microsoft rinnova la gamma: da Surface da Pro 8 e Go 3 a Laptop Studio

23 Settembre 2021 – 12:01

(Foto: Microsoft)L’evento Microsoft dedicato alla gamma Surface ha tolto i veli dalla nuova generazione di dispositivi 2-in-1 con gli attesi modelli Surface Pro 8 e Go 3, si è poi concentrato sul portatile Surface Laptop Studio e sulla seconda generazione dell’ibrido Surface Duo e ha anche svelato alcuni interessanti accessori, facciamo un riepilogo di tutti gli annunci.

Surface Pro 8

(Foto: Microsoft)Surface Pro 8 è la grande novità, il top di gamma e alfiere del nuovo sistema operativo Windows 11 (anche se non è così scontato che lo avrà a bordo al debutto) che arriva due anni dopo il Pro 7. Mosso da processori Intel Core i5 o i7 di 11esima generazione con fino a 32 gb ram e 1 tb ssd e opzione per il modulo 4G per navigare in mobilità. Con una batteria da 16 ore, peso di 899 grammi, due thunderbolt 4, il nuovo 2-in-1 punta su un display PixelSense Flow da 13 pollici e 120 Hz. Il prezzo per ora noto è quello americano, di 1099,99 dollari mentre da noi arriverà solo nel 2022.

Microsoft Surface Go 3

(Foto: Microsoft)Arriverà invece in Italia con a bordo Windows 11 il prossimo 5 ottobre l’atteso Surface Go 3 con design invariato rispetto al Go 2, ma con una velocità del 60% maggiore rispetto alla generazione precedente grazie ai chip Intel di 10ma generazione fino a Intel Core i3-10100Y quad-core. Non cambiano batteria, display da 10,5 pollici lcd e memoria ancora da 64 gb emmc per la versione entry con Pentium Gold 6500Y dual core. I prezzi partono da 449 euro.

Microsoft Surface Duo 2



La seconda versione del dispositivo ibrido con doppio display arriverà in Europa con le novità come una cerniera rinnovata (Glance Bar), fotocamera tripla con due sensori stabilizzati otticamente e nuovo colore grigio scuro, connessione 5G e compatibilità con Xbox Game Pass anche in mobilità. Il chip a bordo è uno Snapdragon 888 con 8 gb ram e memoria interna fino a 512 gb. Per il momento l’Italia è fuori dalle prime uscite del 21 ottobre, in Francia i prezzi partono da 1599 euro.

Surface Laptop Studio

(Foto: Microsoft)Laptop Studio monta un pannello PixelSense da 14 pollici a risoluzione 2400 x 1600 pixel con supporto Dolby Vision e 120 Hz di frequenza di aggiornamento che può appoggiarsi alla tastiera per essere usato come un tablet in quanto touchscreen. Pesante 1,8 kg e spesso 2 centimetri, questo modello poliedrico sfrutta una cerniera resistente e monta un hardware di alto livello grazie a processori Intel quad core di 11ma generazione, scheda grafica Rtx 3050 Ti di Nvidia, fino a 32 gb ram e 2 tb ssd per prezzi da 1599,99 dollari negli Usa. In Italia non si vedrà prima del 2022.

Le altre novità Microsoft

(Foto: Microsoft)Tra gli altri annunci c’è Ocean Plastic Mouse che è appunto un mouse bianco con dettagli azzurri realizzato con il 20% di plastica recuperata dagli oceani. Collateralmente, Microsoft ha aperto un servizio per riciclare gratuitamente i vecchi mouse. Per ora previsto in uscita solo negli Usa a 24,99 dollari, è un modello bluetooth low energy alimentato da una pila AA che garantisce un’autonomia di un anno.

Inoltre, si è visto il Surface Adaptive Kit progettato per utenti con disabilità per rendere i prodotti più accessibili grazie a etichette di vario colore e tipo oltre che con rilievi, linguette e altri sistemi per facilitare l’uso quotidiano e e la penna Surface Slim Pen 2 che può agganciarsi magneticamente alla tastiera del Pro 8 e Laptop Studio, ma è compatibile anche con Go 3, Pro X, Duo 2.

