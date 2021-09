Le elezioni in Germania si giocano anche sul futuro delle auto elettriche

Auto elettrica (Red Dot su Unsplash)C’è un tema che forse più di tutti sta segnando la campagna elettorale in Germania, dove si andrà al voto domenica 26 settembre. Quello sul futuro dell’industria automobilistica, pilastro dell’economia nazionale. Da una parte l’attenzione che i partiti stanno riservando ai cambiamenti climatici e alla lotta alle emissioni hanno messo al centro del dibattito la questione delle auto elettriche e delle centraline di ricarica, dall’altra imperversa un timore generale che tutto questo possa segnare la fine dell’automobile tedesca (e del conseguente indotto) per come abbiamo imparato a conoscerli. Tra proposte più o meno radicali e tentativi di difesa della tradizione, lo scontro elettorale tra i partiti e all’interno della società civile si sta consumando proprio su questo terreno.

La spinta dell’elettrico

Quello tedesco è il più importante mercato automobilistico europeo e tra i maggiori a livello mondiale. Volkswagen, Bmw e le altre eccellenze locali producono qualcosa come 16 milioni di auto all’anno, impiegando più o meno direttamente il 12% della forza lavoro manifatturiera nazionale. Un lavoratore ogni 50 in Germania è occupato nell’industria automobilistica e quest’ultima vale da sola il 5% del pil tedesco.

Negli ultimi anni il settore ha vissuto una crisi importante dovuta a diversi fattori, ultimo tra questi Covid-19 che ha causato un calo verticale della produzione. Ora però c’è un altro elemento che potrebbe mettere in crisi l’industria automobilistica tedesca, quanto meno a sentire i discorsi elettorali di alcuni partiti: la lotta ai cambiamenti climatici. Angela Merkel, che il prossimo weekend lascerà la guida del paese dopo 16 anni di cancelleria, ha di recente annunciato che la Germania vuole raggiungere la neutralità climatica, cioè il punto in cui le emissioni di gas serra non superano la capacità della terra di assorbirle, entro il 2045. Un obiettivo ambizioso che necessita di politiche ambientali forti e mirate, che passano anche dall’industria automobilistica e dalla promozione dei veicoli elettrici.

Già dopo il Dieselgate l’industria locale si era resa protagonista di un importante processo di conversione all’elettrico. Un cambiamento che con il tempo si è riflesso in società: in estate il paese ha raggiunto con pochi mesi di ritardo l’obiettivo di avere almeno un milione di auto elettriche immatricolate. Questo è stato possibile anche grazie a un aumento del loro acquisto da parte della popolazione del 300% rispetto all’anno precedente, visti anche i nuovi incentivi messi a disposizione dal governo. A luglio il ministro dell’Economia tedesco, Peter Altmaier, ha fissato a 14 milioni il numero di veicoli elettrici che popoleranno le strade del paese entro il 2030.

La guerra delle auto

La rivoluzione green del trasporto privato è già in corso in Germania e la sua strada per il futuro sembra spianata. Eppure la partita si sta ancora giocando e il voto del 26 settembre potrebbe rimescolare le carte. I partiti più forti come la Cdu di centro-destra e la Spd di centro-sinistra si pongono in una posizione di mezzo, da una parte insistendo sul fatto che lo stato debba avere un ruolo nella promozione della transizione elettrica, dall’altra opponendosi a un blocco futuro della produzione di veicoli tradizionali a combustione. I liberali dell’Fdp sottolineano invece che la mobilità elettrica è solo una delle tante forme di mobilità e si oppongono a ogni tipo di sovvenzione per i veicoli green. In un’intervista hanno puntato il dito contro i Verdi, che vorrebbero uno stop della produzione di veicoli a combustione entro il 2030, accusandoli di diffondere una cultura di guerra all’automobile e di avere un odio recondito nei confronti della storica industria automobilistica tedesca.

Sui giornali tedeschi in questo periodo stanno uscendo articoli di opinione che difendono l’industria automobilistica tedesca tradizionale da un potenziale attacco. È il caso per esempio della Bild, che rimpiange le campagne elettorali dove l’automobile tedesca era onnipresente nelle foto e nei comizi dei politici in corsa e lamenta un accanimento generale verso questo vanto industriale nazionale e chi ne fa uso. Anche i gruppi di settore e il mondo della ricerca si stanno facendo sentire, con l’Associazione dell’industria automobilistica tedesca (Vda) che si è scontrata con gli attivisti climatici, gli scienziati del Karlsruher Institut für Technologie che hanno diffuso una lettera in cui spiegano che le auto elettriche inquinano più di quanto si pensava e altri ricercatori che hanno definito quest’ultima una falsità con cui si fa il gioco delle lobby.

In un paese che è ai primi posti in Europa per l’attenzione all’ecologia, sulla questione della transizione elettrica della mobilità si è acceso lo scontro. C’è un enorme spinta e al tempo stesso una diffusa diffidenza: un sondaggio sulla mobilità elettrica dello scorso inverno su 22 paesi ha posto la Germania al primo posto in termini di scetticismo, con il 58% degli intervistati che ha dichiarato che il suo prossimo veicolo probabilmente non sarà elettrico. Decisivo in questo senso il legame con la tradizione. Quella che si sta consumando sulle automobili elettriche in Germania non sembra allora una partita ambientale, ma uno scontro culturale su un simbolo nazionale.

