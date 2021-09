iOS 15 ti fa ascoltare l’oceano (e non solo) per rilassarti: ecco come attivare l’audio

23 Settembre 2021 – 17:25

L'aggiornamento del software a iOS 15 include un pacchetto di 6 suoni che l'utente potrà utilizzare per evitare le distrazioni e combattere i problemi provocati dai rumori ambientali. Nella sezione "suoni di sottofondo" sono inclusi quello dell'oceano, del ruscello, della pioggia e della foresta (con piccole differenze tra il suono "bianco", "marrone" e "rosa")



Fonte: Fanpage Tech